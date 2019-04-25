Samsung инвестирует 116 миллиардов долларов в разработку процессоров

В начале прошлого года Samsung стала крупнейшим в мире производителем чипов в значительной степени благодаря высокой производительности своего подразделения памяти.

Сегодня компания объявила о планах инвестировать 116 млрд. долларов до 2030 года в чипы без памяти. Это поможет уменьшить его зависимость от сегмента памяти. Более половины денег пойдут на исследования и разработки, составляющие 15 000 рабочих мест. Остальные пойдут на строительство инфраструктуры. Подразделение памяти Samsung приносит большую часть прибыли и получает большую часть финансирования.