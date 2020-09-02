Samsung начала массовое производство 16 ГБ памяти LPDDR5 DRAM

Компания Samsung объявила, что начато массовое производство первой в отрасли памяти LPDDR5 DRAM объемом 16 Гбайт.

LPDDR5 объемом 16 Гбайт обладает высочайшей производительностью мобильной памяти и наибольшей емкостью, что позволяет потребителям в полной мере использовать преимущества 5G и функций искусственного интеллекта следующего поколения. Samsung утверждает, что LPDDR5 16 Гбайт примерно на 16% быстрее LPDDR5 12 Гбайт со скоростью передачи около 6400 Мбит/с. LPDDR5 16 Гбит/с на 30% тоньше, что позволяет производителям телефонов вмещать больше функций и компонентов в тонкие конструкции современных телефонов.