Samsung начала массовое производство оперативной памяти LPDDR5 на 12 ГБ

Компания Samsung начала массовое производство первой мобильной оперативной памяти DRD 12 Гбит LPDDR5, которая оптимизирована для функций 5G и AI в будущих смартфонах.

LPDDR5 12 Гбит в 1,3 раза быстрее, чем предыдущая мобильная память LPDDR4X, 4266 Мбит/с, со скоростью передачи данных 5500 Мбит / с. LPDDR5 способен передавать 44 ГБ данных, 12 фильмов Full-HD, всего за секунду. Кроме того, он потребляет на 30% меньше энергии благодаря новой конструкции схемы с улучшенными функциями синхронизации, обучения и малой мощности. В следующем году компания планирует разработать 16-гигабайтный LPDDR5, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества на мировом рынке памяти.