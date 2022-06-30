Samsung начинает массовое производство 3-нанометровых чипов

Компания Samsung объявила о начале массового производства 3-нанометровых чипов.

«Samsung Electronics объявляет о запуске 3-нм техпроцесса с использованием транзисторной архитектуры Gate-All-Around», — говорится в официальном пресс-релизе.

Первое поколение 3-нм чипов по сравнению с 5-нм чипами позволяет снизить энергопотребление на 45% и обеспечить прирост производительности на 23% при меньшей площади чипа на 16%. Второе поколение 3-нм чипов будет более энергоэффективным, потребление снизится на 50% меньше энергии по сравнению с 5-нм, а производительность возрастет на 7% по сравнению с 3-нм чипами первого поколения, в свою очередь уменьшится площадь на 19% по сравнению с 3-нм чипами первого поколения.
Процессоры Ampere Altra Arm теперь доступны на облачной плат…
Сегодня Microsoft запускает виртуальные машины Azure (ВМ) на базе процессора Ampere Altra Cloud Native. Э…
MediaTek представила Dimensity 9000 Plus…
Вскоре после того, как Snapdragon 8 Plus Gen 1 был официально представлен, MediaTek решила сэкономить дра…
AMD представила 5-нм процессоры Ryzen 7000 «Zen 4» для насто…
Сегодня AMD представила процессоры нового поколения Ryzen 7000 для настольных ПК, основанные на платформе…
Компания ARM получила рекордную прибыль в 2021 году…
Основой всех смартфонов являются процессоры ARM. Что бы то ни было Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensit…
Qualcomm хочет купить ARM…
SoftBank все еще пытается купить компанию ARM после неудачной заявки на приобретение от компании NVIDIA. …
Qualcomm анонсировала Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 7 Gen…
Компания Qualcomm объявила о выпуске новых процессоров Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 7 Gen 1. Новейшая…
Энтузиаст скальпировал процессор AMD Ryzen 5800X3D…
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D на данный момент является одним из самых мощных игровых процессоров. Высока…
NVIDIA утверждает, что суперчип Grace в 2 раза быстрее, чем …
Когда NVIDIA анонсировала свой Grace CPU Superchip, компания официально продемонстрировала свои усилия по…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor