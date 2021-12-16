Samsung начинает массовое производство автономных чипов нового поколения

Компания Samsung объявила о начале массового производства автономных чипов нового поколения для электромобилей. В линейку входят новейшие твердотельные накопители, графическая память DRAM, оперативная память DDR4 и UFS, которые будут использоваться в следующем поколении автономных технологий в электромобилях.

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, сегодня представила обширную линейку передовых решений в области памяти для автомобилей, разработанных для автономных электромобилей следующего поколения. Новая линейка включает 256-гигабайтный (ГБ) твердотельный накопитель PCIe Gen3 NVMe с шариковой решеткой (BGA), 2 ГБ GDDR6 DRAM и 2 ГБ DDR4 DRAM для высокопроизводительных информационно-развлекательных систем, а также 2 ГБ GDDR6 DRAM и 128 ГБ Universal Flash Storage (UFS). ) для систем автономного вождения. В связи с распространением электромобилей и быстрым развитием информационно-развлекательных и автономных систем вождения, платформа полупроводниковых автомобилей сталкивается с изменением парадигмы. То, что раньше было циклом замены от семи до восьми лет, теперь сокращается до трех-четырехлетнего цикла, в то же время требования к производительности и емкости повышаются до уровней, обычно встречающихся в серверах.