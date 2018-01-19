Samsung начинает производство GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит / с

Samsung начала выпускать 10-нм GDDR6 16-гигабайтную графическую память, которая может проводить до 18 Гбит / с. Новое решение работает со скоростью 18 гигабит в секунду (Gbps) с передачей данных 72 гигабайт в секунду (GBps).Сегодня Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила о начале массового производства первой в отрасли 16-гигабитной (Gb) графической карты Double Data Rate 6 (GDDR6) для использования в передовой графической обработке для игровых устройств и видеокарт а также системы автомобильной, сетевой и искусственной разведки.