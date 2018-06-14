Samsung начинает серийное производство 64GB DDR4 RDIMM

Samsung объявила о том, что она первой в отрасли начала выпуск модулей, содержащих 16-гигабитное (Gb) монолитное 64-гигабайтное (ГБ) решение для памяти DDR4.Новый двойной модуль памяти RDIMM (зарегистрированная память DIMM) , разработана в первую очередь для использования в корпоративных и облачных приложениях, она будет продемонстрирована на конференции и выставке HPE Discover в Лас-Вегасе 19-21 июня.

Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10, основанный на процессорах AMD EPYC 7000, станет первой крупной серверной платформой в отрасли, имеющей право использовать 64-гигабайтные RDIMM на основе новой технологии Samsung 16Gb.