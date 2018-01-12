Samsung начинает выпуск чипов объемом 8 Гбайт работающих на скорости 2,4 Гбит / с HBM2

Samsung объявила, что она начала массовое производство 2-го поколения 8-гигабайтной (GB) High-Bandwidth Memory-2 (HBM2) с самой быстрой скоростью передачи данных на рынке сегодня.Новое решение, Aquabolt, которое является первым в отрасли HBM2, обеспечивающим скорость передачи данных в 2,4 гигабит в секунду (Gbps) на чип, это должно ускорить расширение суперкомпьютинга и рынка видеокарт.