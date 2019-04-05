Компания Samsung объявила о начале массового производства многорежимных чипсетов 5G. Они включают в себя ранее представленный Exynos Modem 5100, новый однокристальный радиочастотный приемопередатчик Exynos RF 5500 и модулятор питания Exynos SM 5800.

Samsung заявляет, что все они поддерживают 5G New Radio (5G-NR) sub-6 ГГц спектра. Samsung Exynos 5100 - это первое фирменное решение 5G, которое фактически поддерживает все сети от 5G до 6 ГГц и спектр mmWave до 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE в одной микросхеме. Exynos RF 5500 имеет 14 приемных каналов для загрузки и поддерживает 4 × 4 MIMO и схему 256 QAM более высокого порядка, чтобы максимизировать скорость передачи данных по сети 5G. Exynos SM 5800 - это маломощное модуляторное решение для частот от 2 до 5 ГГц до 6 ГГц, которое поддерживает полосы до 100 МГц с отслеживанием огибающей (ET). Модем может демонстрировать снижение мощности до 30 процентов путем динамического регулирования напряжения питания в соответствии с входным радиосигналом модема.