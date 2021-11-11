Samsung объявляет о выпуске передового решения H-Cube для интеграции 2.5D

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, объявила о разработке технологии Hybrid-Substrate Cube (H-Cube) - новейшего решения для упаковки 2.5D, предназначенного для полупроводников для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, центров обработки данных и сетевых продуктов, требующих высокопроизводительная и крупногабаритная упаковочная техника.

2.5D-упаковка позволяет размещать логические микросхемы или память с высокой пропускной способностью (HBM) поверх кремниевого переходника в малом форм-факторе. В технологии Samsung H-Cube используется гибридная подложка в сочетании с подложкой с мелким шагом, которая способна выполнять тонкие выпуклые соединения, и подложкой для межсоединений высокой плотности (HDI), позволяющей реализовать большие размеры в упаковке 2,5D.

При интеграции шести или более HBM сложность изготовления подложки большой площади быстро возрастает, что приводит к снижению эффективности. Компания Samsung решила эту проблему, применив гибридную структуру подложки, в которой подложки HDI, которые легко реализовать на большой площади, перекрываются высококачественной подложкой с мелким шагом. Уменьшая шаг шарика припоя, который электрически соединяет микросхему и подложку, на 35% по сравнению с обычным шагом шариков, можно минимизировать размер подложки с мелким шагом при добавлении подложки HDI (модуля PCB) под тонкую подложку-субстрат с уклоном для защиты соединения с системной платой.