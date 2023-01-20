Samsung обновила Galaxy Tab S6 Lite до Android 13

Несколько месяцев назад компания Samsung начала достаточно активно работать над интеграцией новой версии операционной системы на все свои устройства — речь о смартфонах от флагманского сегмента и до самых доступных моделей, которые сейчас находятся в продаже. А теперь оказалось, что производитель работает не только над смартфонами, но и над планшетными компьютерами — сегодня появилась информация о том, что планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получил обновление до прошивки One UI 5.0, которая базируется на операционной системе Android 13. Это очень важная новость, которая говорит нам о том, что пользователи планшетов компании имеют все шансы получить необходимую им прошивку в ближайшем будущем и пользоваться продвинутыми функциями даже на старых моделях.

Стоит напомнить, что планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite не является флагманом компании и в целом относится скорее к представителям среднего класса. Более того, нужно понимать, что компания специально обновляет старые и не очень производительные модели до новой версии операционной системы, потому что это позволит компании привлечь внимание пользователей к продукции, которая ранее особого интереса в себе не несла. Например, если вы не хотите платить за флагман, но при этом вам нужен планшет на Android со свежей версией операционной системы, то стоит присмотреться к модели Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Этот планшет на самом деле хорошо справляется с поставленными задачами и выглядит более чем достойно.