Samsung повышает цены на чипы памяти до 20%

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Samsung планирует значительно повысить цены на чипы NAND-памяти, которая используется в твердотельных накопителях различного формата. Специалисты в данной отрасли считают, что данное повышение цен необходимо компании для того, чтобы повысить доходы, которые в последнее время существенно упали. По данным аналитического издания TrendForce, решение компании Samsung о повышении стоимости чипов на 20% оказалось крайне непредсказуемым для многих производителей твердотельных накопителей, так как ранее предполагалось, что компания будет повышать стоимость память всего на 10%. Теперь, когда речь идёт о повышении цены в 20%, производителям памяти придётся вкладывать внушительные ресурсы, дабы выровнять цену на конечную продукцию — если чипы подорожали, то и сами накопители станут дороже.

Да, безусловно, стоит ожидать увеличения цен на потребительские SSD, так как они используют NAND-чипы в качестве основного компонента. Неизвестно, насколько вырастут цены, но ожидается, что в конечном итоге цена на сами накопители поднимется примерно на 10% в ближайшее время. Также данный рост цен существенно ударит по рынку смартфонов, потому что производители мобильных гаджетов используют чипы памяти в своих устройствах. Впрочем, всё это было ожидаемо после длительного периода профицита чипов, из-за чего стоимость накопителей существенно упала до рекордно низкого уровня в 2023 году.