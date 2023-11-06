Samsung повышает цены на чипы памяти до 20%

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Samsung планирует значительно повысить цены на чипы NAND-памяти, которая используется в твердотельных накопителях различного формата. Специалисты в данной отрасли считают, что данное повышение цен необходимо компании для того, чтобы повысить доходы, которые в последнее время существенно упали. По данным аналитического издания TrendForce, решение компании Samsung о повышении стоимости чипов на 20% оказалось крайне непредсказуемым для многих производителей твердотельных накопителей, так как ранее предполагалось, что компания будет повышать стоимость память всего на 10%. Теперь, когда речь идёт о повышении цены в 20%, производителям памяти придётся вкладывать внушительные ресурсы, дабы выровнять цену на конечную продукцию — если чипы подорожали, то и сами накопители станут дороже.

Да, безусловно, стоит ожидать увеличения цен на потребительские SSD, так как они используют NAND-чипы в качестве основного компонента. Неизвестно, насколько вырастут цены, но ожидается, что в конечном итоге цена на сами накопители поднимется примерно на 10% в ближайшее время. Также данный рост цен существенно ударит по рынку смартфонов, потому что производители мобильных гаджетов используют чипы памяти в своих устройствах. Впрочем, всё это было ожидаемо после длительного периода профицита чипов, из-за чего стоимость накопителей существенно упала до рекордно низкого уровня в 2023 году.
В новых компьютерах Apple будет больше ОЗУ…
С момента релиза процессора Apple M1 в 2020 году компания Apple предоставляет покупателям компьютеров Mac…
Samsung создаёт новую память на 300 слоёв…
Компания Samsung, которая является ведущим производителем чипов памяти на рынке, официально заявила, что …
Цены на оперативную память резко возросли…
Примерно в начале прошлого года появились очень хорошие новости о том, что цены на чипы для оперативной п…
Samsung представила оперативную память LPCAMM…
Сегодня Samsung официально сообщила, что она разработала серию модулей памяти с низким энергопотреблением…
SK Hynix уже отправила память HBM3E для тестов NVIDIA…
Сегодня компания SK Hynix официально подтвердила разработку самой быстрой в мире памяти HBM3e, которая уж…
Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000…
Оперативная память DDR5 сейчас стала негласным стандартом для рабочих и игровых сборок. И для нее вместе …
Samsung повышает цены на чипы памяти до 20%…
Появилась весьма интересная информация о том, что компания Samsung планирует значительно повысить цены на…
T-Force представила очень стильную память DDR5 XTREEM…
Достаточно известный на рынке геймерских компонентов бренд T-Force (входит в состав компании Team Group) …
Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360
Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)
Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000HОбзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000H
Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400
Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor