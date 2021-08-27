Samsung повысит стоимость своих чипов

Ожидается, что Samsung Electronics поднимет цены на свои изделия аналогично недавнему подорожанию продукции от компании TSMC. Согласно отчету издания KedGlobal, крупные производственные предприятия, которые занимаются выпуском чипов, повышают цены из-за значительного спроса — он настолько высокий, что удовлетворить его довольно трудно. Крупным компаниям нужно будет вложить массу средств, чтобы повысить производственные мощности, но заниматься этим, видимо, никто не планирует. Так недавно TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), крупнейший в мире производитель микросхем по контракту, решила повысить цены на свою продукцию примерно на 20 процентов, согласно местным отчетам. Точно так же третий по величине завод UMC (United Microelectronics Corp), также планирует поднять цены в сентябре, ноябре и даже в начале следующего года.

Тайваньские производители микросхем уже повысили цены примерно на 10–20 процентов в первой половине этого года. И теперь похоже, что южнокорейский технологический гигант также планирует последовать этому примеру. Вице-президент крупнейшего в мире производителя микросхем памяти Сух Бён Хун добавил, что «мы будем рационализировать цены на наши производства» после того, как компания объявила о своих доходах во втором квартале этого года. Более того, отрасль ожидает, что эти цены останутся высокими до тех пор, пока основные литейные предприятия не завершат запланированное расширение производственных мощностей, начатое из-за огромного спроса.