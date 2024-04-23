Samsung представила NAND-память 9-го поколения…

Например, производитель задействовал уникальные решения для того, чтобы избежать взаимного воздействия ячеек памяти и утечек этой самой памяти, плюс множество технологий направлены на увеличение срока службы ячеек. Кроме того, компания использовала свою передовую технологию производственных каналов, которая помогает максимизировать выпуск готовой продукции на заводе. Новые более быстрые и более ёмкие чипы V-NAND будут использоваться в высокопроизводительных твердотельных накопителях нового поколения. Samsung планирует расширить поддержку PCIe 5.0, чтобы использовать всю дополнительную скорость, но эта память попадёт в пользовательские компьютеры ещё очень нескоро. Дело в том, что сначала передовая память отправится в корпоративный сектор — центры обработки данных и серверы.