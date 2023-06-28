Samsung представила дорожную карту технологического процесса 2 нм

Компания Samsung официально представила обновлённый план развития своих технологий производства чипов на ежегодном мероприятии Samsung Foundry Forum 2023. Если верить этой информации, компания намерена начать производство процессором на технологическом процессе 2 нм и 1,4 нм в 2025 и 2027 годах соответственно. Кроме того, компания планирует в ближайшие годы внедрить передовой процесс изготовления радиочастотных чипов на технологическом процессе 5 нм и начать производство микросхем из материала GaN. Samsung ожидает, что их технология изготовления SF2 (класс 2 нм) обеспечит на 25% большую энергоэффективность (при той же частоте и количестве транзисторов), на 12% более высокую производительность (при той же мощности) и на 5% уменьшение площади (при том же количестве транзисторов) по сравнению с SF3 (2-го поколения, класс 3 нм).

Также на презентации объявили, что компания начнёт производство мобильных систем на кристалле на узле 2 нм в 2025 году и затем перейдёт на улучшенный узел SF2P с повышенной производительностью для высокопроизводительных вычислительных систем в 2026 году. В то же время процесс производства SF1.4 (класс 1,4 нм) будет доступным для заказчиков Samsung в 2027 году. Помимо производства передовых чипов для смартфонов, персональных компьютеров и серверных систем на кристалле, Samsung также планирует предложить специализированные процессы изготовления чипов для автомобильного сегмента — это произойдёт в ближайшем будущем.
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