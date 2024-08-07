Samsung представила невероятно тонкую оперативную память

Сегодня компания Samsung официально анонсировала новый чип памяти LPDDR5X из сегмента DRAM, который является самым тонким в своей категории неа планете на текущий момент. Данный чип, который производят по технологическому процессу в 12 нм, доступен в комплектациях на 12 ГБ и 16 ГБ, то есть минимальные объёмы производитель пока что не рассматривает. При этом представители компании отмечают, что новый чип предназначен для рынка оперативной памяти, то есть его создавали для центров обработки данных и реализации новой памяти в смартфонах. Ведь за счёт более тонкого корпуса в компактных системах можно получить больше пространства для размещения аккумуляторной батареи большей ёмкости, например, что предоставляет производителю внушительное преимущество над конкурентами.

Сотрудники компании Samsung заявили, что новый чип имеет толщину всего в 0,65 мм, что на 9% тоньше, чем его предшественник. Кроме того, инженеры компании уверены, что уменьшение толщины улучшит охлаждение чипа памяти на 21,2%. Данный чип построен по 4-слойной структуре, которая состоит из четырёх отдельных слоёв, упакованных вместе, и каждый из них состоит из двух чипов LPDDR DRAM. Кроме того, Samsung уже начала поставки новых тонких чипов производителям электроники. Это значит, что в обозримом будущем такого рода моделей будет ещё больше и смартфоны на передовой памяти могут появиться в продаже уже в текущем году. Интересно, как это скажется на стоимости конечного продукта.
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