Samsung представила оперативную память LPCAMM

Сегодня Samsung официально сообщила, что она разработала серию модулей памяти с низким энергопотреблением, которую назвали Low Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). Эта передовая память использует память LPDDR5X и представляет собой более компактное, быстрое и эффективное решение по сравнению с обычной памятью. Например, компания Samsung утверждает, что новые модули LPDDR5X-6400 обеспечивают пропускную способность памяти до 7,5 Гбит/сек в секунду и занимают на 60% меньше места на плате, при этом обеспечивая на 50% большую производительность по сравнению с текущими модулями памяти SO-DIMM.

Двухканальные модули Samsung LPCAMM представлены в версиях 32, 64 и 128 ГБ, так что в 2024 году, когда новинку должны отправить в открытую продажу, компания предоставит возможность собрать действительно мощную систему с огромным объёмом оперативной памяти. Также важно отметить, что компания Samsung уже подтвердила совместимость памяти LPCAMM с системами Intel, но ещё не объявила о сотрудничестве с другими компаниями вроде AMD, Qualcomm или Apple. Но, вероятно, если разработка действительно такая интересная, как говорит производитель, то в ближайшем будущем многие крупные компании захотят реализовать поддержку таких модулей памяти. Это будет полезно как в ноутбуках, так и в десктопных компьютерах или даже в рамках серверов и центров обработки данных. При этом данных про стоимость передовой памяти пока что не поступало.
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