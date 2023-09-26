Samsung представила оперативную память LPCAMM…

Двухканальные модули Samsung LPCAMM представлены в версиях 32, 64 и 128 ГБ, так что в 2024 году, когда новинку должны отправить в открытую продажу, компания предоставит возможность собрать действительно мощную систему с огромным объёмом оперативной памяти. Также важно отметить, что компания Samsung уже подтвердила совместимость памяти LPCAMM с системами Intel, но ещё не объявила о сотрудничестве с другими компаниями вроде AMD, Qualcomm или Apple. Но, вероятно, если разработка действительно такая интересная, как говорит производитель, то в ближайшем будущем многие крупные компании захотят реализовать поддержку таких модулей памяти. Это будет полезно как в ноутбуках, так и в десктопных компьютерах или даже в рамках серверов и центров обработки данных. При этом данных про стоимость передовой памяти пока что не поступало.