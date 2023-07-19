Samsung представила память GDDR7

Вчера компания Samsung объявила о разработке первой в отрасли памяти GDDR7 DRAM для видеокарт следующего поколения. Разработка GDDR7 DRAM была завершена почти через 8 месяцев после первого анонса данной видеопамяти — тогда Samsung заявила, что GDDR7 будет использовать технологию PAM3 и предоставит скорость до 36 Гбит/сек при педеаче данных. Стоит отметить, что компания Micron также объявила о своём желании производить память GDDR7 DRAM, но разработка пока не была анонсирована. Micron заявила, что новый стандарт памяти будет запущен в первом полугодии 2024 года. Если же говорить про память Samsung GDDR7, то она явно будет использоваться в следующем поколении графических процессоров в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, игровой индустрии и автомобильной промышленности.

Новый стандарт будет установлен в системах следующего поколения уже в следующем году, так что, вероятно, игровые видеокарты тоже получат их ближе к следующему лету. По словам Samsung, память GDDR7 обеспечит повышение производительности на 40% и повышение энергоэффективности на 20% по сравнению с текущей самой быстрой памятью GDDR6 DRAM с пропускной способностью до 24 Гбит/сек и объёемом до 16 Гбит на кристалл. Первые коммерческие продукты компании будут иметь скорость передачи данных до 32 Гбит/сек, что является улучшением на 33% по сравнению с памятью GDDR6, при этом Samsung достигнута пропускная способность до 1,5 ТБ/сек с использованием интерфейса шины 384 бита.