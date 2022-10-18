Samsung представила память LPDDR5X

Несколько дней назад компания Samsung официально представила свою новейшую память LPDDR5X, которая может похвастаться просто безумной скоростью передачи данных — речь про 8,5 ГБ/сек на один контакт. Это почти в два раза быстрее, чем предыдущее решение производителя, и в ближайшем будущем такая память будет устанавливаться в смартфоны и планшеты, автомобили и даже центры обработки данных. Дело в том, что такая высокая скорость передачи информации позволяет производителю реализовать действительно мгновенную связь данных с каким-либо процессом, например в сценарии с обработкой данных с датчиков умных автомобилей. В смартфонах эта скорость не будет настолько ошеломительной, так как мобильные гаджеты уже достаточно шустрые.

А вот в центрах обработки данных, например, двукратный прирост передачи информации позволит совершенно иначе посмотреть на процесс работы с крупными файлами или базами данных, ведь доступ к информации возрастёт просто в разы. Да и в автомобилях, конечно, такого рода решения тоже предоставляют весьма внушительный набор преимуществ, так как пользователь может получить более шустрые датчики, продвинутые системы слежения и не только. Будем надеяться, что данная память отправится в продажу как можно быстрее и тогда можно будет говорить о реализации LPDDR5X в полную силу. Но уже сейчас становится понятно, что у Samsung просто не осталось конкурентов на этом рынке, так как другие компании к LPDDR5X не подобрались даже близко.
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