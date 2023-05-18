Samsung представила передовую DDR5 память

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области памяти, сегодня объявил о начале массового производства 16-гигабитного модуля DDR5 DRAM,который производят по новейшему технологическому процессу в 12 нанометров — раньше это казалось немыслимым апгрейдом. По сравнению с предыдущим поколением, новая 12-нм DDR5 DRAM от Samsung снижает энергопотребление до 23% и увеличивает производительность до 20%. Специалисты уже заявили, что выдающаяся энергоэффективность памяти делает её идеальным решением для глобальных IT-компаний, которые хотят сократить энергопотребление и углеродный след своих серверов и центров обработки данных.

Разработка Samsung технологического процесса в 12 нанометров стала возможной благодаря использованию нового материала с высоким уровнем High-κ, который помогает увеличить ёмкость ячейки. Более того, усилия компании по снижению рабочего напряжения также помогли достичь оптимального решения, необходимого клиентам. Обладая максимальной скоростью 7,2 гигабит в секунду, что позволяет обработать два 30-гигабайтных UHD-фильма за секунду, линейка 12-нм DDR5 DRAM от Samsung будет крайне востребованной для центров обработки данных, потому что при повышении производительности эта память не потребляет больше энергии, а наоборот её экономит. И если в домашнем компьютере 20-25% экономии энергии не так уж важны, то для огромного ЦОД, где серверов тысячи, каждый процент экономии важен для конечной прибыли.