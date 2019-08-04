Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6 для работы, развлечений и творчества

2019-08-04, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy Tab S6 с; [33]
Компания Samsung представила планшет под названием Galaxy Tab S6 с 10,5-дюймовой панелью Super AMOLED, которая поддерживает разрешение 2560 на 1600 пикселей. Аппарат подходит для работы, развлечений и творчества. Гаджет получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также встроенный в область экрана сканер отпечатков пальцев. В основе устройства лежит 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 855, который дополняется 6 Гбайт оперативной памяти. Для хранения пользовательской информации предусмотрен встроенный накопитель емкостью 128 Гбайт. На тыльной стороне устройства размещается сдвоенная основная камера, выполненная на основе сенсоров на 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора равна 7040 мА.ч. В продажу в России гаджет поступит 7 августа по цене от 52 990 рублей.


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