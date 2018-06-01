Samsung представили 32-Гбайт DDR4 SoDIMM на основе 10-нм техпроцесса

Новый 32-гигабайтный DDR4 SoDIMM удваивает пропускную способность и увеличивает скорость работы до 2,666 Мбит / с при снижении энергопотребления до 39 процентов. Samsung объявила о начале массового выпуска первой в отрасли 32-гигабайтной (ГБ) памяти с увеличенной вдвое скоростью передачи данных 4 (DDR4) для игровых ноутбуков.

Новые SoDIMM основаны на 10-нанометровой (нм) технологии, которая позволит пользователям наслаждаться полноценными компьютерными играми, со значительно большей производительностью, более высокими скоростями и меньшим энергопотреблением.

Используя новое решение для памяти, производители ПК могут создавать более производительные ноутбуки, ориентированные на игры, с более длительным временем автономной работы.