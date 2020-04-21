Samsung продемонстрировала тест скорости 5G

Инженеры компании Samsung продемонстрировала новый тест скорости 5G mmWave, используя два мобильных устройства. Было достигнуто показателей скорости 4,3 Гбит/с на каждом устройстве и общая скорость составила 8,5 Гбит/с, такой результат обеспечили две ключевые технологии: агрегация частот и MU-MIMO.

Услугами 5G mmWave уже пользуются Япония, Южная Корея и США. Ожидается, что за 5 лет услугами воспользуются еще 15 регионов. Samsung намеревается стать крупнейшим партнером в создании и продвижении 5G mmWave.

Успешная демонстрация возможностей сети 5G mmWave откроют новые для мобильных операторов.
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