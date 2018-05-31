Samsung рассказали о работе над 3 нанометровом процессом

Samsung на прошлой неделе представила обновленную информацию о предстоящей разработке своих чипов, работающей от 10 нм до 7 нм, вплоть до первого 3-нм производственного процесса. Во второй половине этого года он начнет работать над своим 7LPP-процессом, 7 нм Low Power Plus на основе литографии EUV.Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых решений для полупроводниковых технологий, сегодня представила серию новых силиконовых инноваций в основе будущих высокопроизводительных вычислений и подключенных устройств.

С обновлением дорожной карты с технологиями вплоть до 3-нм (нм) на ежегодном «Samsung Foundry Forum (SFF) 2018 USA» компания Samsung Foundry сосредоточена на предоставлении клиентам инструментов, необходимых для проектирования и производства мощной, но энергоэффективной системы -on-chips (SoC) для широкого спектра приложений.