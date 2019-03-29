Samsung разработала 10-нм DDR4 DRAM 3-го поколения

Компания Samsung разработала новые микросхемы памяти 10-нм DDR4 DRAM третьего поколения без использования экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии. Чипы ёмкостью 8 Гбит (1 ГБ) поступят в массовое производство во второй половине этого года.

10нм класс ( 1z-нм ) 8Gb DDR4 DRAM обеспечивает увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением более чем на 20%, а также увеличивает количество готовых микросхем с одной полупроводниковой пластины.

Samsung планирует ориентироваться на корпоративные серверы следующего поколения, а также на высокопроизводительные ПК, которые планируется выпустить в 2020 году. Новые микросхемы DRAM найдут свое применение в интерфейсах DRAM DDR5, LPDDR5 и GDDR6.