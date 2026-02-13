Samsung разработала память LPDDR6 для Qualcomm

В конце октября компания Qualcomm представила ускорители и серверные стойки на базе процессоров AI200 и AI250. Необычным оказалось то, что пресс-релиз упоминал использование низковольтной памяти LPDDR вместо популярной на данный момент технологии High Bandwidth Memory (HBM), которая быстро стала стандартом для современных серверных платформ для ИИ-технологий. Современные разновидности LPDDR обычно применяются в портативных устройствах с процессорами Qualcomm, однако компания из Сан-Диего, работающая без собственного завода, похоже, исследует возможность использования модулей LPDDR6X в серверном оборудовании. Согласно информации от инсайдеров, компания Samsung Electronics якобы отправила прототипы модулей LPDDR6X для использования с процессорами Snapdragon.

Один из анонимных источников отметил, что этот шаг выглядит несколько необычно, учитывая, что стандарт LPDDR6 (не-X) получил официальную сертификацию JEDEC совсем недавно (третий квартал 2025 года). Проект памяти LPDDR6X от Samsung всё ещё находится на стадии разработки и связан с планируемым запуском серверной платформы Qualcomm AI250, ориентированной на инференс ИИ, в 2027 году. При этом уже сейчас у компании есть готовые экземпляры памяти LPDDR6, которые отправятся работать в центры обработки данных, а затем, возможно, в обозримом будущем эта же память будет использоваться в портативных компьютерах нового поколения. Но на это нужно немало времени.