Samsung разработала память LPDDR6 для Qualcomm

В конце октября компания Qualcomm представила ускорители и серверные стойки на базе процессоров AI200 и AI250. Необычным оказалось то, что пресс-релиз упоминал использование низковольтной памяти LPDDR вместо популярной на данный момент технологии High Bandwidth Memory (HBM), которая быстро стала стандартом для современных серверных платформ для ИИ-технологий. Современные разновидности LPDDR обычно применяются в портативных устройствах с процессорами Qualcomm, однако компания из Сан-Диего, работающая без собственного завода, похоже, исследует возможность использования модулей LPDDR6X в серверном оборудовании. Согласно информации от инсайдеров, компания Samsung Electronics якобы отправила прототипы модулей LPDDR6X для использования с процессорами Snapdragon.

Один из анонимных источников отметил, что этот шаг выглядит несколько необычно, учитывая, что стандарт LPDDR6 (не-X) получил официальную сертификацию JEDEC совсем недавно (третий квартал 2025 года). Проект памяти LPDDR6X от Samsung всё ещё находится на стадии разработки и связан с планируемым запуском серверной платформы Qualcomm AI250, ориентированной на инференс ИИ, в 2027 году. При этом уже сейчас у компании есть готовые экземпляры памяти LPDDR6, которые отправятся работать в центры обработки данных, а затем, возможно, в обозримом будущем эта же память будет использоваться в портативных компьютерах нового поколения. Но на это нужно немало времени.
Samsung уверена, что спрос на память не снизится…
Samsung рассчитывает, что высокий спрос на её чипы памяти сохранится не только в этом году, но и в 2027 г…
Micron закрывает бренд Crucial…
Произошла достаточно странная ситуация — компания Micron отказывается от бренда Crucial, закрывая линейку…
Samsung представила передовую память HBM4…
Сегодня компания Samsung объявила о запуске массового производства памяти HBM4 и уже отгрузила коммерческ…
В Китае выпустили контроллер для быстрой памяти…
В прошлом году Innosilicon представила PHY и IP-контроллер LPDDR6/5X, которые предназначены для работы с …
SSD вскоре сильно подорожают…
После дефицита DRAM и взрывного роста цен на оперативную память становится очевидно, что следующими под у…
Samsung решила вновь выпускать DDR4-память…
Инсайдеры сообщают, что Samsung намерена отложить завершение жизненного цикла памяти DDR4, чтобы заработа…
Цены на оперативную память подскочат на 50% в начале 2026 го…
Ожидается, что дефицит DRAM в ближайшее время станет ещё более жёстким, а согласно новому отчёту, контрак…
Оперативная память DDR3 вновь набирает популярность…
Если вам когда-либо хотелось снова окунуться в атмосферу ПК начала 2010-х, то текущий рынок компьютеров г…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor