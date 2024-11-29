Samsung слила примерную дату релиза Galaxy Tab S10 FE

Некоторое время назад на просторах интернета возникли дискуссии о том, выпустит ли компания Samsung серию смартфонов Galaxy Tab S10 FE как доступную альтернативу премиальным моделям Tab S10 — ведь линейка FE пропустила поколение Tab S8 и сразу перешла к Tab S9 FE. А сегодня появилась информация о том, что новые планшеты FE всё-таки появятся. Собственно, на самом деле об этом сообщает крайне надёжный источник — сама Samsung. На сайте Samsung в США упоминается предложение «Год бесплатного доступа к приложению Goodnotes при покупке Galaxy Tab S10 или Tab S10 FE», что говорит о том, что планшет явно планируют выпустить в релиз.

В предложении также говорится «Купите и активируйте устройство из серии Tab S10 или Tab S10 FE до 31.07.2025, чтобы…». На текущий момент, безусловно, не стоит слишком заострять внимание на этой дате, кроме того факта, что планшеты Tab S10 FE выйдут до указанного срока. Вероятным вариантом может быть запуск новой линейки планшетов в январе одновременно с линейкой новых флагманских смартфонов Galaxy S25. Другой возможной датой является релиз вместе с Galaxy A56, так как устройства могут использовать одинаковый процессор. Например, Tab S9 FE и Galaxy A54 работали на Exynos 1380, а Tab S10 FE и A56, возможно, будут оснащены Exynos 1580. При этом релиз смартфона Galaxy A56 ожидается в марте 2025 года, что, теоретически, подходит по датам. Но, в любом случае, это хорошая новость, потому что планшеты доступного формата многие давно ждут.