Samsung сокращает производство памяти

В сети появились данные о том, что компания Samsung изменила свои планы по расширению производства оперативной и твердотельной памяти. Дело в том, что спрос на оперативную память немного снизился, а производитель рассчитывал на рост рынка. Нет смысла открывать новые заводы и наращивать производство, если пользователи наоборот закупают меньше продукции. Правда, ситуация с NAND для твердотельных накопителей не совсем понятна — сейчас все наоборот переходят на SSD, а производитель берет и сокращает данное направление. Вероятно, есть какие-то данные, о которых мы с вами просто не знаем. Будем следить за ситуацией, хотя уже сейчас можно сказать, что память будет дешевле. Если упал спрос, то производители будут привлекать пользователей всеми возможными способами. Снижением стоимости, например.