Samsung создаёт новую память на 300 слоёв

Компания Samsung, которая является ведущим производителем чипов памяти на рынке, официально заявила, что планирует выпустить новые чипы памяти, состоящие из 300 слоёв, в 2024 году. Для рынка оперативной памяти и твердотельных накопителей это означает, что в ближайшем будущем модули оперативной памяти, например, будут иметь гораздо больший объём памяти по сравнению с текущими показателями. Всё дело в том, что для увеличения объёма памяти можно либо устанавливать больше чипов, что дорого и увеличивает энергопотребление оперативной памяти в процессе работы, либо увеличивать объём памяти на каждом отдельном чипе. В данном случае можно использовать то же количество чипов памяти на плате, получая при этом, например, не 8 ГБ оперативной памяти, а 16 ГБ.

Кроме того, новая оперативная память будет потреблять гораздо меньше электроэнергии. Для большинства пользователей разница в 10% энергопотребления оперативной памяти, которая сама по себе потребляет немного энергии, не имеет особого значения. Однако стоит понимать, что оперативная память используется в центрах обработки данных, где объёмы оперативной памяти измеряются миллионами или даже миллиардами гигабайт. В таких случаях экономия даже десяти процентов энергии может значительно снизить затраты на обслуживание таких центров обработки данных, и именно поэтому компания Samsung работает над передовыми чипами, состоящими из большего количества слоёв. Будем следить за ценой на новые продукты.