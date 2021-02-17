Samsung стала лидером на рынке планшетов

Samsung Electronics стала ведущим брендом планшетов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) в четвертом квартале прошлого года. Это произошло в тот момент, когда пандемия вызвала рост популярности устройств с большими экранами по мере того, как мир переходит к цифровым сферам работы и образования. Согласно отчету BusinessStandard, южнокорейский технологический гигант поставил более 4 миллионов планшетов в регионы EMEA в период с октября по декабрь 2020 года. По данным отраслевой аналитической фирмы, доля рынка в регионе составила 28,1%. Эти цифры выше, чем годом ранее, когда компания отгрузила всего 3,2 миллиона планшетов и имела долю рынка в 24,8 процента. Согласно IDC, «Samsung заняла первое место в регионе EMEA благодаря положительному и значительному росту в регионе и, в основном, благодаря участию в проектах по оцифровке школ в странах Центральной и Восточной Европы».