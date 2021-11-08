Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камере

Если вы когда-нибудь задумывались, как развивается технология 5G, Samsung выпустила новое видео , демонстрирующее, как она тестирует 5G в безэховой камере. На видео показано, как Samsung использует безэховую камеру для тестирования своих новых радиостанций 5G перед их запуском.

Термин «безэховый» по-гречески означает неотражающий. Как следует из названия, эта комната может имитировать неотражающую среду за счет использования специальных конструкций стен, потолка и пола, которые полностью поглощают все отраженные электромагнитные волны. Это чрезвычайно важно, поскольку даже небольшая электромагнитная волна может нарушить точное измерение антенны. Внутренние стены построены с рядом поглотителей, которые имеют форму пирамиды и помогают минимизировать помехи в экранированном помещении. Эта концепция очень похожа на то, как самолет-невидимка уклоняется от обнаружения радаров, поглощая и рассеивая радиолокационные сигналы. Внутри камеры также установлен параболический отражатель. Этот отражатель используется для сбора радиоволн от генератора и перенаправления волн на радиостанции 5G, размещенные внутри камеры. Собирая и повторно проецируя волны под разными углами, параболический отражатель может имитировать большие расстояния, создавая впечатление, будто радиостанция 5G передает радиоволны на мобильное устройство из удаленного места.