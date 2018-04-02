Samsung удвоит производство NAND в Китае, а Toshiba инвестирует $ 1 млрд в 3D NAND Fab

Как мы сообщали несколько недель назад, оказавшись под давлением китайского правительства в стремлении к стабильности на рынке, Samsung теперь планирует удвоить производство NAND. Samsung будет инвестировать 7 миллиардов долларов в ближайшие три года, добавив вторую производственную линию в китайский город Сиань.Благодаря этому «обновлению» Samsung может производить 220 000 чипов в месяц. В это время цены на флеш-память NAND должны снижаться. Ожидалось, что цены на чипы сильно возрастут после потери мощности на Samsung Fab, где было потеряно 60 000 чипов, как сообщает myce.Toshiba на своем мероприятии также объявила, что будет инвестировать в производство 3D-flash NAND. Компания инвестирует $ 1,31 млрд в фабрику 6, расположенную в Йоккайчи, Япония.