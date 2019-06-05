Samsung уже начала разработку сети 6G

Пока на рынке только появляются первые смартфоны 5G, такие, как Samsung Galaxy S10 5G, обновленный OPPO Reno и LG V50 ThinQ 5G. Сама сеть 5G до сих пор так и не запущена в России и сотнях других стран мира, а в ряде других, вроде Южной Кореи и США, такая только начала появляться. В это время Samsung уже начинает работать с 6G.

Первым шагом Samsung было создание нового исследовательского центра на юге Сеула. Эта ветвь также занимается робототехникой и искусственным интеллектом. Хотя многие могут полагать, что эта разработка происходит слишком рано, для групп по исследованиям и разработкам в порядке вещей начинать работу за несколько лет до того, как фаза бета-тестирования будет даже рассмотрена.

Как считают эксперты, это полностью покончит с проводным интернетом на планете, так как в его рамках максимальная скорость передачи данных сможет достигать значения в 1000 Гбит/с. На практике это означает, что данная технология приблизительно в 80 – 100 раз быстрее 5G. До сих пор еще нет конкретной сертификации новой технологии, поэтому потенциал ее развития пока что не изучен до конца. К 2025 году Samsung планирует завершить разработку данной технологии, тогда как ее внедрение в реальную жизнь займет еще около пяти лет.