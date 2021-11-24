Samsung уже разрабатывает DDR6-память

Мир компьютерного оборудования никогда не стоит на месте — на недавнем мероприятии Samsung Tech Day компания продемонстрировала некоторые технологии, которые появятся в игровых ПК в ближайшие несколько лет. Дело в том, что новейшая DDR5 почти не вызывает колебаний на рынке, благодаря практически отсутствию поставок, но Samsung уже активно занимается разработкой настольных версий памяти DDR6 и LPDDR6 для компьютеров будущих поколений. И хотя фактическая спецификация новой оперативной памяти еще не определена, большая часть основной работы уже ведется. Если верить официальной информации, Samsung считает, что скорость DDR6 должна составить около 12800 МТ/сек, что вдвое превышает 6400 МТ/сек нынешней высокопроизводительной памяти DDR5.

Со временем Samsung рассчитывает достичь разогнанной скорости 17000 МТ/сек и более. О задержках речи не было, но с учётом текущих характеристик DDR5, комплект DDR6-12800 может иметь CL 100. Это только предположения, поскольку до запуска DDR6 ещё много лет и всё ещё вполне может измениться в лучшую или худшую сторону. Samsung также немного рассказал о памяти GDDR7, которую можно ожидать от будущих видеокарт. Производитель настроен на пропускную способность более 32 Гбит/сек. Это вполне внушительный показатель — для сравнения, текущая память GDDR6X демонстрирует скорость в 21 Гбит/сек. Тем не менее, похоже, что до дебюта GDDR7 еще несколько лет, поскольку Samsung тем временем работает ещё и над GDDR6 +.