Samsung выпускает новую карту памяти PRO Endurance

Samsung представила Samsung PRO Endurance microSDHC / microSDXCcard, которая обеспечивает скорость чтения до 100 МБ / с и обеспечивает запись FHD и поддержку 4K при скорости записи до 30 МБ / с.«Потребители хотят быть уверенными в своих решениях для видеонаблюдения, а потребность в более длительных и высокопроизводительных картах памяти, которые могут выдерживать экстремальные условия и захватывать важные моменты видео, находится на рекордно высоком уровне», - сказал Ун-Су Ким, старший вице-президент президент по маркетингу брендов, бизнес памяти в Samsung Electronics.