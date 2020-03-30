Samsung выпускает память EUV DRAM основанный на 10 нм

Samsung объявила об успешной поставке 1 миллиона модулей памяти DRAM, изготовленных по новой технологии ультрафиолетового излучения EUV класса основанного на 10 нм техпроцессе.

Продукты Samsung EUV DRAM будут использоваться в персональных компьютерах премиум-класса, в мобильных устройствах, а также в крупных промышленных объектах. Samsung полностью развернет производство памяти в будущих поколениях продуктов DRAM, начиная с четвертого поколения 10 нм.

Производство памяти EUV повысила точность паттернов, повысило производительность и сократило время изготовления памяти.