Samsung выпускает самую быструю память GDDR6

Компания Samsung официально объявила о выпуске своей самой быстрой на сегодняшний день памяти GDDR6.

Благодаря инновационной схеме и усовершенствованному изоляционному материалу новая память Samsung станет первой памятью GDDR6, обеспечивающей скорость до 24 Гбит/с для высокопроизводительных видеокарт нового поколения. Память создана на основе технологического процесса третьего поколения Samsung 10-нм. В новой линейке GDDR6 от Samsung также будут представлены варианты с низким энергопотреблением, которые помогут продлить срок службы батареи ноутбуков.

Samsung GDDR6 обеспечит прирост производительности графики для графических карт следующего поколения, ноутбуков и других устройств, таких как игровые приставки, а также приложения на основе искусственного интеллекта и системы высокопроизводительных вычислений (HPC).
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