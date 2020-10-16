Samsung выпустила SD-карты PRO Plus и EVO Plus объемом до 256 Гб

Samsung выпустила SD-карты PRO Plus и EVO Plus для авторов, фотографов и видеооператоров. Новые SD-карты обеспечивают бесперебойную работу и совместимы с широким спектром фотоаппаратов, видеокамер. Samsung PRO Plus и EVO Plus имеют скорость чтения и записи до 100 мб/с и 90 мб/с, соответственно. Карты могут записывать видео в формате 4K UHD.

SD-карты Samsung PRO Plus и EVO Plus разработаны с учетом надежности и долговечности. Корпус SD-карт PRO Plus и EVO Plus предлагает защиту от воды, ударов, рентгеновского излучения и размагничивания. Производитель дает 10 лет гарантии. Samsung PRO Plus на 256 Гб обойдется в 49.99 долларов, а Samsung EVO Plus на 256 Гб в 39.99 долларов.
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