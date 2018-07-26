Samsung выпустила новую ОЗУ

Компания Samsung активно работает над своими приоритетными направлениями. Это понятно, ведь если память для смартфонов приносит больше денег, чем сами смартфоны, то нужно этим активно заниматься. В компании сообщили, что уже начали производить память формата LPDDR4X для смартфонов будущего поколения. Эта память позволит потреблять смартфонам на 10% меньше заряда батареи, плюс на основе четырех модулей данной памяти можно будет легко реализовать накопитель на 16 гигабайт ОЗУ. Это значит, что в самое ближайшее время стоит ждать выпуска смартфонов с большим объемом оперативной памяти. Помимо этого, компания обещает возможность сборки модуля на 8 гигабайт ОЗУ, если максимальный объем производителю не нужен. Ждем новых смартфонов с объемом памяти больше, чем на большинстве ноутбуков.