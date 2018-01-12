Samsung выпустила новую память

Компания Samsung официально рассказала о том, что второе поколение микросхем памяти HBM2 отправлено на серийное производство и вскоре эта память будет использоваться в суперкомпьтерах, системах искусственного интеллекта и производительных графических картах. Данная память дает существенный прирост производительности при том же объеме, 8 гигабайт, что очень важно для определенных задач, где нельзя поставить просто больше накопителей. Пока что нет каких-то тестов и продуктов на этой памяти тоже нет, но в самое ближайшее время, я думаю, нам покажут что-то весьма интересное и если эта память будет действительно такой производительной, то те же видеокарты для игровых компьютеров станут еще интереснее и быстрее. Но, пока что это только домыслы и реализацию нужно еще ждать и ждать.