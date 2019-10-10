Samsung выпустила планшет для детей

Официально представлен новый планшет для детей, который получил название Samsung Galaxy Tab A Kids Edition (2019) и идеально подойдет тем, кто только знакомится с миром игровых проектов. Конечно, в целом покупать планшеты детям не лучшая идея, так как зрение сразу садится и можно так угробить ребенку зрение в целом, а не на короткий период. Но если вы все же не можете обойтись без этого устройства и вам очень нужно его приобрести, то лучше всего посмотреть в сторону этого гаджета. У него довольно большой экран с высоким разрешением, есть достаточно продвинутое железо, есть все необходимое для запуска современных игр. Да и весит планшет не очень много, так что он не будет нагружать руки ребенка слишком уж сильно. Осталось только узнать цену.