Samsung выпустит чип для майнеров

Появилась информация от неофициального источника о том, что компания Samsung планирует выпускать оборудование для добычи криптовалюты. Данную информацию в самой компании пока никто не подтвердил, так что говорить об этом рано, но сомнений как-то нет, лично у меня. Компания является самым крупным производителем чипов на планете, кто мешает ей выпустить какой-то специальный набор моделей для добычи валюты и отправить его в продажу? При наличии адекватной стоимости и возможностей по добыче валюты, компания вполне спокойно сможет получать приличную прибыль и вообще не думать о том, что кто-то скажет негативную мысль об этом. Наоборот, может майнеры отстанут от видеокарт и позволят собирать компьютеры нормальные для игровых задач, а то сейчас ведь не купишь нормальное решение за адекватные деньги.