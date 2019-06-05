Samsung запускает специальный выпуск Galaxy Friends BLACKPINK в Таиланде

Samsung готовит к выпуску специальную версию Galaxy Friends BLACKPINK в виде бокс-сета для смартфонов серии Galaxy A. Полный пакет состоит из чехла премиум-класса, док-станция для зарядки и подписанных фотокарт популярной женской группы K-Pop. Полный пакет обойдется около $ 96.

Док-станция для зарядки USB-C позволяет устройству стоять в вертикальном положении с помощью спинки в форме сердца. Она выполнена в черно-розовом цвете.

Есть также премиум-чехол Black Pink Galaxy Friend. Он имеет матовую черную отделку с названием корейской группы. У него также есть блестящий розовый ремень с бежевой вставкой. Чехол автоматически активирует тему BLACKPINK, аналогично тому, как чехлы Marvel работают на Samsung Galaxy S10 +.

Специальная версия Galaxy Friends BLACKPINK будет доступна только в Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.