Sapphire готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT Toxic

Sapphire готовится выпустить топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT Toxic. Ожидается версия с воздушным охлаждением, а также версия с жидкостным охлаждением.

Видеокарта Sapphire Radeon RX 6950 XT Toxic будет предлагать частоту графического процессора до 2565 МГц, что является очень высоким значением, учитывая огромный графический процессор. В частности, это на 315 МГц выше тактовой частоты RX 6900 XT. Для карты Sapphire значение TGP может достигать 346 Вт. Также производитель готовит и другие обновленные модели. Источник говорит о RX 6950 XT Nitro+/Nitro+ SE, а также о моделях Nitro+ для RX 6650 XT и RX 6750 XT. Напомним, что обновленные видеокарты AMD Radeon выйдут 10 мая.