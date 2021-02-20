Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Toxic

Sapphire возвращает на рынок видеокарт линейку Sapphire Toxic, которая была популярной 5 лет назад.

Видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic получила стильный дизайн, гибридную систему охлаждения и разгонный потенциал. В модели есть функция TOXIC BOOST для увеличения производительности. Подсветка реализована на вентиляторах и на кожухе видеокарты.

Видеокарта оснащена полным набором функций от AMD, такие как DirectX Raytracing (DXR), AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory и поддержкой DirectX 12 Ultimate.

Питается карта от двойного 8-контактного и одного 6-контактного разъема питания. Видеокарта имеет 18 фаз питания. Гибридная система охлаждения представлена 360 мм радиатором и блоком ЦП непосредственно установленного на графический процессор.

Ценник на видеокарту Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic начинается от 1600 долларов.