Satechi превратила iPad Pro в полноценный ПК

Новая док-станция Satechi может помочь превратить ваш iPad Pro в компактную версию компьютера iMac, добавив при этом не только удобство рабочего стола, но и целый ряд новых портов. Это будет крайне полезно для тех пользователей, которые хотят превратить своё устройство на операционной системе iPadOS в совершенно обычный компьютер. Например, данная подставка поддерживает подключения по HDMI — можно выводить картинку на дисплей с разрешением 4К при 60 кадрах в секунду. Ещё есть поддержка зарядки USB Type-C, дополнительный порт USB A и даже устройство для чтения карт памяти. То есть, вы просто подключаете планшет по одному порту, а взамен получаете массу дополнительных функций и возможностей, которые не могут не понравиться. Впрочем, это полезно лишь в том случае, если вы действительно работаете дома за планшетом.

То есть, если вы больше работаете в мобильном режиме, то стоит отдать предпочтение обычному чехлу с клавиатурой — вы покупаете устройство, подключаете его и можете носить гаджет везде, имея при этом возможность сесть за стол и поработать с текстом. В случае, если планшет большую часть времени выступает развлекательным устройством, но иногда нужно сесть и поработать с документами, поискать информацию в сети и так далее, стоит всё же присмотреться к данной док-станции, которая вполне справится с поставленной задачей не хуже компьютера или ноутбука. Впрочем, пока что устройство на территории России лишь анонсировали — релиз еще нужно будет подождать.