Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)

AMD Ryzen 7 3700X

В связи с коронавирусом многие пользователи остались дома — пересматривают любимые сериалы, смотрят фильмы и скучают, глядя в окно. Мы решили порадовать вас оптимальной сборкой игрового компьютера, которая позволит с удовольствием играть в современные игры и наслаждаться карантином. В частности, мы рекомендуем собрать ПК и вдоволь поиграть в новый мясной шутер Doom Eternal, который буквально сегодня отправится в релиз. Для фанатов вселенной Doom это настоящий праздник, а для всех остальных — отличная возможность попробовать себя в роли опаснейшего воина.

ASUS PRIME X570-PRO

В основе производительности нашей сборке лежит процессор AMD Ryzen 7 3700X, который может похвастаться восемью вычислительными ядрами с шестнадцатью потоками. Благодаря этому процессор легко запускает современные игры и может справиться с производительностью буквально любой видеокарты, в этом нет никакой проблемы. Кроме того, стоит сказать, что из коробки процессор работает на частоте до 3,6 гигагерц, но при повышенной нагрузке включается специальный режим и частота повышается до 3,9 гигагерц.И, что самое приятное, у этого процессора при всех его преимуществах достаточно низкий уровень тепловыделения, так что мы можем взять относительно недорогую систему охлаждения и она будет справляться с поставленной задачей.

Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)

Собирать нашего игрового монстра будем на материнской плате ASUS PRIME X570-PRO, которая с лихвой отрабатывает приставку Pro в названии. Это действительно очень крутая плата, которая может похвастаться качественными комплектующими, радиаторами на цепях питания, декоративными пластиковыми кожухами, укрепленным портом для видеокарты и массой дополнительных преимуществ. Более того, нам очень понравился BIOS, который позволяет гибко настраивать компьютер и получать доступ к тем параметрам, которые необходимы пользователю в настройке компьютера. И, конечно же, сокет АМ4 позволяет установить мощный процессор AMD Ryzen 7 3700X с функцией разгона.Отдельно хотелось бы похвалить материнскую плату за наличие весьма привлекательной подсветки. Да, это лишь декоративный элемент и на качество сборки или на производительность в играх это никак не влияет, но все же приятно, когда материнская плата флагманского уровня оборудована красивой подсветкой. В корпусе со стеклянной панелью, а мы выберем именно такой продукт, подсветка будет приносить дополнительное удовольствие владельцу компьютера.

Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00)

Естественно, самым ярким и важным компонентом любого игрового компьютера выступает видеокарта, ведь именно она позволяет получать красивую картинку на дисплее. Мы рекомендуем покупать производительную видеокарту, мощности которой хватит на длительное время, так как пользователь не очень хочет каждые два года менять видеокарту, верно? В нашем случае выбор был отдан видеокарте от компании Palit серии RTX 2080 Super, так как такая видеокарта стоит почти на 50% дешевле RTX 2080 Ti, при этом разница в производительности у них смешная. Мы решили, что нет смысла переплачивать двойную цену ради лишних процентов мощности.Отдельно хотелось бы похвалить видеокарту за продвинутую систему охлаждения, которая позволит разгонять видеокарту до максимальной мощности и при этом не переживать о слишком высокой температуре. Больших размеров радиатор из алюминия с несколькими тепловыми трубками и тремя вентиляторами позволяют эффективно отводить тепло от графического процессора, тем самым предоставляя пользователю возможность повысить тактовую частоту и получить больше кадров в секунду в играх. Для тех, кто планирует играть в 4К, а эту сборку мы именно для 4К и рекомендуем, бонус достаточно приятный.

AOC U2790PQU

Также стоит отметить, что многие геймеры при сборке компьютера допускают серьезную ошибку, когда берут очень доступный корпус и максимально на этом экономят. Нужно понимать, что у нас дорогая тяжелая видеокарта, достаточно дорогая материнская плата и было бы неплохо, чтобы все это было собрано в корпусе из качественного металла, иначе могут случиться различные неприятные ситуации. Для этой сборки мы взяли новый свежий корпус Thermaltake H550 TG ARGB, который моментально привлекает к себе внимание дизайном и прочностью. Последний бонус довольно важен на самом деле, так как корпуса из «фольги» в нашем случае не подходят.На лицевой стороне корпуса можно заметить достаточно привлекательную панель с подсветкой, которая сразу привлекает к себе внимание и дает понять, что это корпус для мощного игрового ПК. На боковой панели можно заметить стеклянную панель, она тоже достаточно круто смотрится и позволяет наслаждаться компонентами компьютера, которые расположены внутри. Не зря же мы материнскую плату с подсветкой взяли.

Kingston A2000R SA2000M8R/250G

Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition

Достаточно важным элементом игрового компьютера является монитор, ведь от его характеристик зависит то, насколько вам будет приносить удовольствие игра. Мы решили отдать предпочтение достаточно интересной модели AOC U2790PQU, которая выглядит просто, но обладает при этом достаточно хорошим набором характеристик.К примеру, у монитора диагональ дисплея составляет 27 дюймов, что профессиональные геймеры считают наиболее оптимальным вариантом для шутеров, при этом разрешение у монитора составляет 4К. Картинка максимально сочная, насыщенная и четкая, так что играть в стрелялки будет крайне приятно. А большего от современных мониторов и требовать не стоит.Устанавливать операционную систему и игры мы настоятельно рекомендуем на твердотельный накопитель, так как это позволит обеспечить пользователя достаточно высокой производительностью в играх. На HDD скорость работы достаточно низкая, из-за этого в некоторых играх могут быть проблемы с текстурами, а вот с твердотельным накопителем таких проблем никогда нет.Также стоит сказать, что мы для данной сборки взяли накопитель Kingston A2000R SA2000M8R/250G, так как на текущий момент это лучшее решение по соотношению цены к производительности. Да, на 250 ГБ можно установить операционную систему и несколько тяжелых игр, если средства позволяют — можно взять накопитель с большим объёмом памяти.

T-Force Dark Z DDR4 2x8GB DDR4-3600MHz (TDZGD416G3600HC18JDC01)

За охлаждение процессора нашего компьютера будет отвечать система жидкостного охлаждения Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition, которая является самым оптимальным решением на рынке на текущий момент.Это достаточно мощная СЖО с радиатором на три секции и тремя вентиляторами. Этого предостаточно, чтобы процессор всегда оставался холодным, а вентиляторы не издавали излишне много шума. Да и в нашем корпусе такая система будет выглядеть просто шикарно.

При покупке компьютера на процессоре от компании AMD стоит учитывать, что оперативная память играет очень важную роль и нужно покупать модель с высокой частотой. именно по этой причине мы отдали предпочтение данному комплекту, состоящему из двух планок по 8 ГБ с частотой 3600 МГц.