Sea of Thieves посетило два миллиона игроков за первую неделю

Microsoft очень гордилась своими зарегистрированными показателями количества игроков в бета-тесте Sea of ​​Thieves в феврале, но похоже, что финальный релиз поднял планку еще больше. Sea of Thieves, выпущенный в прошлый вторник, и в течение недели два миллиона человек сыграли в игру.Самый высокий показатель продаж был замечен в Великобритании, Sea of ​​Thieves удалось достичь вершины в розничных торговых центрах.