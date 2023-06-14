Seagate обновила FireCuda 530 для поддержки DirectStorage

Вчера компания Seagate официально выпустила свежее обновление прошивки для своих NVMe-накопителей FireCuda 530, добавляющее поддержку технологии DirectStorage. Стоит отметить, что на текущий момент Seagate является второй компанией, которая выпустила прошивку с поддержкой DirectStorage для своих SSD, но ожидается, что другие производители последуют её примеру в ближайшее время. Сам накопитель FireCuda 530 основан на контроллере Phison E18, который часто встречается в различных NVMe M.2 SSD разных известных и не очень известных брендов. Для обновления до новой прошивки вам понадобится серийный номер вашего накопителя FireCuda 530, который вы должны будете ввести на сайте поддержки Seagate, после чего скачать обновление.

Компания не уточнила, как выполняется обновление прошивки, но, по всей видимости, это отдельный установщик, а не какое-то специальное программное обеспечение для SSD, которое обычно предоставляют большинство производителей накопителей. И в официальном заявлении говорится, что новая прошивка снижает нагрузку на процессор и задержку ввода-вывода, ускоряет время загрузки и потоковую передачу ресурсов, что позволяет улучшить многозадачность и оптимизировать игры на ПК с совместимыми с DirectStorage играми. Интересно посмотреть на тесты после обновления до этой технологии, да и на самом деле видеоигр с поддержкой DirectStorage в последнее время стало очень и очень много. Так что стоит обратить на это своё внимание.
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