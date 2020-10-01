Seagate представила карту памяти для Xbox Series X|S объемом 1 Тбайт

Компания Seagate Technology представила новую карту памяти для игровых консолей Xbox Series X|S. Эта внешняя карта не только увеличивает емкость консоли на 1 ТБ, но и не уступает ее внутреннему накопителю в скорости и производительности благодаря поддержке технологии Xbox Velocity Architecture. Карта памяти Seagate для Xbox Series X|S поступит в продажу 10 ноября по цене 19 279 рублей. На карту предоставляется ограниченная трехлетняя гарантия.Карта памяти Seagate для Xbox Series X|S разработана совместно с Microsoft. Это единственный внешний накопитель для Xbox, который достаточно производителен для технологии Xbox Velocity Architecture, используемой в играх для консолей нового поколения. Карта Seagate обладает теми же возможностями, что и внутренние твердотельные накопители консолей Xbox Series X и Xbox Series S. С ней вы получаете 1 ТБ дополнительного места для установки игр — как новых, так и созданных для предыдущих трех поколений консоли: Xbox Original, Xbox 360, Xbox One.